Ірландія готується повернути 16 тис українців додому до кінця 2026 року

19 квітня 2026, 20:55
Ірландія готується повернути 16 тис українців додому до кінця 2026 року
Фото: travelchannel.com
Країна пропонує до €10 000 на сім’ю за добровільний виїзд.
Влада Ірландії розглядає можливість збільшення фінансової допомоги для біженців, які вирішать добровільно залишити країну.
 
Про це заявив міністр юстиції Ірландії Джим О’Каллаган, передає The Irish Times.
 
Згідно з пропозицією, окремі особи зможуть отримати до €2 500, а сім’ї — до €10 000 у межах програми добровільного повернення. Раніше ці виплати були значно меншими.
 
Міністр юстиції зазначив, що щорічне утримання одного заявника коштує державі близько €30 000, тому вигідніше заохочувати людей покидати країну раніше.
 
"Це логічно: краще стимулювати добровільний від’їзд, ніж роками оплачувати проживання. Так роблять і інші європейські країни — наприклад, Велика Британія та Данія", – додав він.
 
Ініціативу підтримав міністр фінансів Паскаль Донохью.
 
"Ми знаємо, що депортації є важливими для забезпечення справедливої та ефективної міграційної системи. Але це дорого і займає багато часу. Наскільки я розумію, міністр О’Каллаган шукає способи зробити процес повернення мігрантів швидшим і ефективнішим", – зазначив Донохью.
 
Він також підкреслив, що уряд Ірландії продовжує підтримувати відкриту економіку та суспільство, однак країні потрібні чіткі та дієві правила у сфері міграції. За його словами, ініціатива Міністерства юстиції може стати одним із кроків до оптимізації міграційної системи.
ірландіявійна в Україніросія окупанти

