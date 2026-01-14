Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
14 січня 2026, 15:52
Іспанія поставить Україні тактичний радар дальньої дії Lanza
Фото: з вільного доступу
Орієнтовна вартість угоди становить 37 млн євро.

Уряд Іспанії схвалив угоду, яка дозволяє укласти контракт на виробництво і постачання Україні тактичного радара дальньої дії Lanza LTR-25, а також його логістичну підтримку.

Про це повідомляє пресслужба уряду Іспанії.

Угода передбачає виготовлення та постачання радара Lanza LTR-25 виробництва компанії Indra разом з його логістичною підтримкою, що має сприяти зусиллям союзників щодо підтримки України шляхом зміцнення її оборонних можливостей у сфері протиповітряної оборони.

Орієнтовна вартість угоди становить 37 млн євро. Вона діятиме з моменту її укладення до 31 грудня 2026 року без можливості продовження.

Lanza LTR-25 - це мобільна трикоординатна радіолокаційна станція, здатна працювати у складних умовах радіоелектронної боротьби. Основна перевага системи полягає у можливості виявляти та супроводжувати не лише літаки, а й малорозмірні об’єкти з низькою відбивною поверхнею, зокрема безпілотники та крилаті ракети.

Станцію легко транспортують літаками типу C-130 або вантажівками, що дозволяє оперативно змінювати позиції та уникати ударів у відповідь.

Дальність виявлення повітряних цілей для цієї установки становить понад 450 км, а поєднання радара з загальною системою протиповітряної оборони НАТО дозволяє передавати координати цілей розрахункам протиповітряної оборони.

Радари Lanza працюють на п'яти континентах і закуплені багатьма країнами НАТО, зокрема Великою Британією та Італією.

Іспаніядопомога УкраїніLanza

