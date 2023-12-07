Історична зустріч: Президенти Туреччини та Греції сподіваються на відновлення відносин після довгої напруженості

За словами урядовців, результатом зустрічі стане спільна декларація та угоди в таких галузях, як економіка, охорона здоров'я, освіта, сільське господарство, міграція та туризм.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вперше за шість років прибув до Греції з візитом, що, як сподіваються обидві країни, може перезавантажити відносини після багатьох років напруженості.

Про це повідомляє Reuters.

Турецького лідера зустрів міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс в міжнародному аеропорту Афін напередодні п'ятого засідання Грецько-турецької ради високого рівня з питань співробітництва. Обидві країни хочуть показати, що вони готові налагодити відносини.

За словами урядовців, результатом зустрічі стане спільна декларація та угоди в таких галузях, як економіка, охорона здоров'я, освіта, сільське господарство, міграція та туризм.

"Буде набагато корисніше для майбутнього, якщо ми подивимося на речі з перспективи напівповної склянки", – сказав Ердоган під час зустрічі з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу.

Він зазначив, що "як ніколи необхідно", щоб Греція та Туреччина спільно працювали над зміцненням процвітання, забезпеченням миру й стабільності, а також поваги до міжнародного права.

Втім, за словами офіційних осіб в обох країнах, очікується незначний прогрес у вирішенні питань, які Греція та Туреччина довгий час не можуть вирішити.

Афіни заявили, що обговорюватимуть лише демаркацію виключних економічних зон та континентального шельфу в Егейському морі й у східному Середземномор'ї, а не питання "національного суверенітету".

Водночас Ердоган у середу підтвердив позицію Туреччини, що всі питання мають бути обговорені, якщо спір буде переданий до Міжнародного суду ООН.