Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ISW: путін намагається зірвати передачу Україні ракет Tomahawk, тиснучи на США

06 жовтня 2025, 08:33
ISW: путін намагається зірвати передачу Україні ракет Tomahawk, тиснучи на США
з вільних джерел
Аналітики переконані, що путін пропонує США певні вигоди поза межами війни, зокрема співпрацю у сфері контролю над озброєннями, щоб домогтися від Вашингтона поступок у питанні підтримки Києва.

російський диктатор владімір путін намагається переконати адміністрацію США відмовитися від надання Україні крилатих ракет Tomahawk, використовуючи різні риторичні та політичні підходи.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що 5 жовтня путін заявив: постачання США ракет Tomahawk для України "зруйнує позитивну тенденцію" у відносинах між москвою та Вашингтоном. Експерти вважають, що цим меседжем диктатор намагається пов’язати можливе покращення американо-російських відносин із обмеженням військової допомоги Україні.

Аналітики переконані, що путін пропонує США певні вигоди поза межами війни, зокрема співпрацю у сфері контролю над озброєннями, щоб домогтися від Вашингтона поступок у питанні підтримки Києва.

У ISW підкреслюють, що подібна тактика вже використовувалася раніше: коли США обговорювали можливість передачі Україні ракет ATACMS, винищувачів F-16 і танків Abrams, кремль також намагався впливати на рішення, погрожуючи ескалацією та применшуючи ефективність західної зброї.

Наприкінці вересня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час Генасамблеї ООН звернувся до американського лідера Дональда Трампа з проханням передати Україні ракети Tomahawk. Остаточне рішення має ухвалити особисто президент США, однак, за даними джерел Reuters, ймовірність передачі ракет низька через їхні обмежені запаси.

СШАвійнаВладімір ПутінTomahawk

Останні матеріали

Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється