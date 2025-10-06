ISW: путін намагається зірвати передачу Україні ракет Tomahawk, тиснучи на США

Аналітики переконані, що путін пропонує США певні вигоди поза межами війни, зокрема співпрацю у сфері контролю над озброєннями, щоб домогтися від Вашингтона поступок у питанні підтримки Києва.

російський диктатор владімір путін намагається переконати адміністрацію США відмовитися від надання Україні крилатих ракет Tomahawk, використовуючи різні риторичні та політичні підходи.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що 5 жовтня путін заявив: постачання США ракет Tomahawk для України "зруйнує позитивну тенденцію" у відносинах між москвою та Вашингтоном. Експерти вважають, що цим меседжем диктатор намагається пов’язати можливе покращення американо-російських відносин із обмеженням військової допомоги Україні.

У ISW підкреслюють, що подібна тактика вже використовувалася раніше: коли США обговорювали можливість передачі Україні ракет ATACMS, винищувачів F-16 і танків Abrams, кремль також намагався впливати на рішення, погрожуючи ескалацією та применшуючи ефективність західної зброї.

Наприкінці вересня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час Генасамблеї ООН звернувся до американського лідера Дональда Трампа з проханням передати Україні ракети Tomahawk. Остаточне рішення має ухвалити особисто президент США, однак, за даними джерел Reuters, ймовірність передачі ракет низька через їхні обмежені запаси.