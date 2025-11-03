Італія готує вже 12-й пакет військової допомоги Україні

Новий пакет буде сформований за тим же форматом, що й попередні, а Італія надала все, що могла, не послаблюючи власну оборону.

Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який може бути представлений найближчим часом. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Про це повідомляє італійська газета La Repubblica.

За словами Крозетто, позиція Італії щодо підтримки Києва залишається незмінною: країна продовжує надавати допомогу Україні "усім, чим може". Міністр зазначив, що новий пакет буде сформований у тому ж форматі, що й попередні.

Крозетто також прокоментував питання систем Patriot, надісланих Німеччиною.

"Німеччина має ці системи та може їх передати. Ми надали все, що могли, зберігаючи секретність допомоги і не послаблюючи італійську оборону більше, ніж це вже є", - сказав міністр.

Нагадаємо, Італія підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії та неодноразово продовжувала дозвіл на постачання військової допомоги.

Раніше Італія доєдналась до закупівель зброї США для України.