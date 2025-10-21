Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Італія доєднається до закупівель зброї США для України

21 жовтня 2025, 09:53
Італія доєднається до закупівель зброї США для України
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Спершу Італія виступала проти участі у такій програмі.
В Італії готові оплатити закупівлю американської зброї для України в межах спеціальної програми закупівель, яка є потрібною для Києва, аби протистояти рф.
 
Про це заявив міністр оборони країни Гідо Кросетто на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО минулого тижня, повідомляють джерела Bloomberg.
 
"До вересня Києву вдалося залучити близько 2 мільярдів доларів фінансування від шести країн, але це значно менше від поставленої мети, оскільки москва посилює атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Програма, відома як PURL, дозволяє Києву закуповувати зброю, включаючи вкрай необхідні протиракетні системи Patriot, за рахунок коштів переважно європейських партнерів", - нагадали у матеріалі.
 
Спершу Італія виступала проти участі у програмі, наголошуючи, що Україна має інші можливості для закупівлі зброї. Однак зміна позиції, за словами співрозмовників видання, сталася через побоювання, що Італія може бути відстороненою, якщо програма стане домінуючою для деяких союзників.
 
Джерела додали, що Італія підготувала щонайменше 10 пакетів військової допомоги для України. Зокрема Рим передав обладнання для протиповітряної оборони, таке як батареї SAMP/T. Зміст цих пакетів є секретними даними.
 
"Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні продовжує підтримувати Україну, попри обмежені фінансові можливості своєї країни", - підсумували у Bloomberg.

 

