Італія доєднається до закупівель зброї США для України

В Італії готові оплатити закупівлю американської зброї для України в межах спеціальної програми закупівель, яка є потрібною для Києва, аби протистояти рф.

Про це заявив міністр оборони країни Гідо Кросетто на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО минулого тижня, повідомляють джерела Bloomberg.

"До вересня Києву вдалося залучити близько 2 мільярдів доларів фінансування від шести країн, але це значно менше від поставленої мети, оскільки москва посилює атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Програма, відома як PURL, дозволяє Києву закуповувати зброю, включаючи вкрай необхідні протиракетні системи Patriot, за рахунок коштів переважно європейських партнерів", - нагадали у матеріалі.

Спершу Італія виступала проти участі у програмі, наголошуючи, що Україна має інші можливості для закупівлі зброї. Однак зміна позиції, за словами співрозмовників видання, сталася через побоювання, що Італія може бути відстороненою, якщо програма стане домінуючою для деяких союзників.