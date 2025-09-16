Італія ухвалила рішення про екстрадицію українця до Німеччини у справі про підрив "Північних потоків"

Рішення ухвалили після слухання 9 вересня.

Італійський суд погодився на екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у координації диверсій на газопроводах "Північний потік — 1" та "Північний потік — 2" у 2022 році.

Про це повідомляє агентство Ansa.

Рішення ухвалили після слухання 9 вересня. Захист заявив, що оскаржуватиме його у Касаційному суді Італії. Адвокат Нікола Канестріні стверджує, що під час процесу були порушені фундаментальні права Кузнєцова — право на справедливий суд, належні умови тримання під вартою та функціональний імунітет.

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які з’єднують росію та Німеччину дном Балтійського моря, пролунали вибухи. Пошкодження спричинили масштабні витоки газу, а одна з чотирьох ниток залишилася непошкодженою.

Західні країни заявили про навмисну диверсію. росія ж звинуватила у підривах США та їхніх союзників. Медіа у різний час висували версії про можливу причетність як самої росії, так і України. Президент Володимир Зеленський відкидав звинувачення у причетності Києва.

У 2024 році Швеція та Данія закрили свої розслідування через відсутність юрисдикції. Німеччина ж продовжує власне слідство. У серпні 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у диверсії.

Кузнєцов, затриманий раніше, відкидає звинувачення у причетності до вибухів.