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Ізраїль перетнув "червоні лінії" – президент Ірану

29 жовтня 2023, 16:19
Ізраїль перетнув
Wikipedia
Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що Ізраїль своїми діями перетнув "червоні лінії", що може змусити вжити заходів.

Про Раїсі це написав в X (Twitter).

"Злочини сіоністського режиму перетнули червону лінію, яка може змусити кожного вжити заходів. Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони продовжують надавати широку підтримку Ізраїлю. США надіслали послання «вісі опору», але отримали чітку відповідь на полі бою", - йдеться в дописі.

Крім того, Іран запропонував ісламським країнам ввести санкції проти Ізраїлю.

На початку конфлікту між Ізраїлем та Хамас - Іран погрожував Ізраїлю: головний дипломат Тегерана зустрівся з лідером "Хезболли".

 

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