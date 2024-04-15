Ізраїль планує завдати удару у відповідь по Ірану, не дратуючи міжнародних союзників – WP

Успіх протиповітряної оборони Ізраїлю та відповідь союзників у відбитті атаки, яка завдала лише незначних збитків Ізраїлю та одного серйозного поранення, означає, що Ізраїль може діяти з позиції впевненості, а не з позиції паніки.

За даними джерела, у понеділок, 15 квітня, військовий кабінет Ізраїлю обговорив, як відреагувати на напад Ірану, не дратуючи міжнародних союзників і не втрачаючи можливості створити стратегічний міжнародний альянс проти Тегерана.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху попросив Цахал надати варіанти цілей, за словами чиновника, які "надішлють повідомлення", але не призведуть до жертв. Ці варіанти включають в себе потенційний удар по об'єкту в Тегерані або кібератаку, додав він.

"Усі згодні з тим, що Ізраїль має відповісти. Як реагувати, коли реагувати, ось у чому питання", — сказав чиновник.

Джерело видання уточнило, що міжнародні союзники не хочуть, щоб відповідь була надмірною, а Ізраїль хоче продовжувати працювати з країнами-союзниками.

"Нам не обов’язково бути причиною жертв, але важливо, щоб ми відреагували. Тому що це посилає сигнал усім, хто хоче нам нашкодити", — зазначив він.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет.

Після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.