Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль планує завдати удару у відповідь по Ірану, не дратуючи міжнародних союзників – WP

15 квітня 2024, 20:39
Ізраїль планує завдати удару у відповідь по Ірану, не дратуючи міжнародних союзників – WP
Фото: з вільного доступу
Успіх протиповітряної оборони Ізраїлю та відповідь союзників у відбитті атаки, яка завдала лише незначних збитків Ізраїлю та одного серйозного поранення, означає, що Ізраїль може діяти з позиції впевненості, а не з позиції паніки.

За даними джерела, у понеділок, 15 квітня, військовий кабінет Ізраїлю обговорив, як відреагувати на напад Ірану, не дратуючи міжнародних союзників і не втрачаючи можливості створити стратегічний міжнародний альянс проти Тегерана.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху попросив Цахал надати варіанти цілей, за словами чиновника, які "надішлють повідомлення", але не призведуть до жертв. Ці варіанти включають в себе потенційний удар по об'єкту в Тегерані або кібератаку, додав він.

"Усі згодні з тим, що Ізраїль має відповісти. Як реагувати, коли реагувати, ось у чому питання", — сказав чиновник.

Джерело видання уточнило, що міжнародні союзники не хочуть, щоб відповідь була надмірною, а Ізраїль хоче продовжувати працювати з країнами-союзниками.

"Нам не обов’язково бути причиною жертв, але важливо, щоб ми відреагували. Тому що це посилає сигнал усім, хто хоче нам нашкодити", — зазначив він.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет.

Після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

атакаІзраїльІран

Останні матеріали

Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Політика
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 16:32
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Політика
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 11:35
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Політика
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 08:48
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Політика
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Переклад iPress – 14 квітня 2024, 15:55
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Політика
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 15:29
Політика
"Зараз не звичайний час". Світ у стані війни, і немає лідера – The Hill
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 11:59
Політика
"Сподіваюся, Україна програє". Що євродепутати сказали російському пропагандистському каналу – Politico
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 08:41
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Технології
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється