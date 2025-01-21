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ПОЛІТИКА

Ізраїль почав контртерористичну операцію "Залізна стіна" на Західному березі річки Йордан

21 січня 2025, 17:20
Ізраїль почав контртерористичну операцію
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
Операція проводиться під Цахал.

Ізраїль почав контртерористичну операцію "Залізна стіна" на західному березі річки Йордан у вівторок, 21 січня.

Про це премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху написав у Twitter.

За його словами, мета операції - "викорінення тероризму" в місті Дженіні у Палестинській автономії, що на західному березі річки Йордан. Операція проводиться під Цахал.

"Це ще один крок на шляху до досягнення поставленої нами мети - зміцнення безпеки в Юдеї та Самарії. Ми діємо систематично і рішуче проти іранської осі скрізь, куди вона простягає свої щупальця - в Газі, Лівані, Сирії, Ємені, Іудеї та Самарії", - написав він.

Варто зауважити, що ця операція почалась після того, як Ізраїль та угруповання Хамас підписали угоду про припинення вогню та обопільне звільнення заручників

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики Хамас провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, частина вже загинула. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ІзраїльцахалБеньямін Нетаньягу

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