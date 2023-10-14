Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази, десятки загиблих – WP

Від ізраїльської атаки загинули десятки та були поранені понад 200 людей, які тікали з півночі Сектора Гази.

Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази. Це підтверджує відео, автентичність якого перевірена фахівцями.

Про це пише The Washington Post.

На відео, зробленому вздовж дороги Салах Аль-Дін, видно тіла, включаючи кілька маленьких дітей, розкидані вздовж дороги. Чорний дим піднімається від загорілих автомобілів. Серед особистих речей на автомобільних причепах видно велосипед.

Геолокація відео була проведена OSINT-експертами Крісом Осіком і Габором Фрізеном і підтверджена The Washington Post.

За даними Міністерства охорони здоров’я Палестини в Секторі Гази, від ізраїльської атаки загинули десятки та були поранені понад 200 людей, які тікали з півночі Сектора Гази.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу Хамас.