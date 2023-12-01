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Ізраїль знав про план нападу Хамас більше року тому – The New York Times

01 грудня 2023, 20:41
Ізраїль знав про план нападу Хамас більше року тому – The New York Times
Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР
Атака ісламського угруповання Хамас на Ізраїль не був несподіванкою для Єрусалима.

Про це пише американська газета The New York Times.

За рік до нападу Ізраїль отримав 40-сторінковий документ, де пункт за пунктом описувалось руйнівне вторгнення. 

Проте тоді ізраїльське керівництво знехтувало попередженням, оскільки подібні наміри видалися їм вкрай амбітними, неможливими для реалізації терористами. 

Видання отримало в розпорядження редакції зазначений план. 

"У плані не було вказано дату нападу, але описувалася методична атака, спрямована на розвал укріплень навколо Сектора Газа, захоплення ізраїльських міст і штурм ключових військових баз, включаючи головний штаб, де знаходилися основні сили Армії оборони", - написано в матеріалі. 

Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики угруповання Хамас масовано обстріляли Ізраїль та вторглися на південну територію країни. Атака супроводжувалася вбивствами цивільних та захопленням заручників. У відповідь, Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі" — широкомасштабну операцію із захисту цивільних від комбінованої атаки Хамас.

Тоді ж Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни.

 

ХАМАСІзраїльвійна

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