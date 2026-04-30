Ізраїльський імпортер відмовився від краденого зерна

Рішення пояснили ризиком санкцій.

Один із найбільших імпортерів зерна в Ізраїлі відмовився розвантажувати партію продукції, яка, за даними ЗМІ, може бути викрадена в Україні.

Про це повідомляє портал Newsru.co.il.

Мова йде про компанію "Ценципер", яка заявила постачальнику, що вантаж не буде прийнято в порту Хайфи. Імпортер запропонував шукати інший пункт розвантаження.

За даними медіа, рішення пов’язане з ризиком потрапити під міжнародні санкції та можливими юридичними наслідками.

У компанії також висловили занепокоєння відсутністю чіткої позиції та підтримки з боку ізраїльських державних органів у цій ситуації.

Інцидент спричинив дипломатичну напругу та обговорення походження зерна, яке вже було доставлено до регіону.

Раніше Україна направила юридичний запит Ізраїлю щодо судна з викраденим зерном.

Також нагадаємо, що Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних і юридичних осіб, які можуть бути причетні до допомоги росії в обході міжнародних обмежень. Йдеться, зокрема, про постачання до Ізраїлю зерна, викраденого з окупованих територій України.