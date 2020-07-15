Кабмін підвищив показник для визначення країн "червоної" зони з 40 до 55 активних хворих на 100 тис.

"Проект акта пропонує встановити, що державами зі значним поширенням COVID-19 вважаються ті, де кількість активних випадків захворювання COVID-19 перевищує 55 осіб на 100 тис. населення. Раніше цей показник був на рівні 40. Ми його встановлювали, коли в Україні було 37 активних хворих на 100 тис. населення. Нині цей показник становить в Україні 62", - прокоментував рішення міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання.

Кабінет Міністрів України підвищив з 40 до 55 активних хворих з COVID-19 на 100 тис. населення показник для розподілу країн на "червону" й "зелену" зони, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Відповідну постанову уряд затвердив із доопрацюванням на засіданні в середу.

"Проект акта пропонує встановити, що державами зі значним поширенням COVID-19 вважаються ті, де кількість активних випадків захворювання COVID-19 перевищує 55 осіб на 100 тис. населення. Раніше цей показник був на рівні 40. Ми його встановлювали, коли в Україні було 37 активних хворих на 100 тис. населення. Нині цей показник становить в Україні 62", - прокоментував рішення міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання.

Як повідомлялося, в Україну без самоізоляції/обсервації пускають людей із країн "зеленої" зони, де кількість активних випадків COVID-19 менше ніж 40 на 100 тис. населення.

Станом на 9 липня до "червоної" зони (показник понад 40 на 100 тис. населення) входили: Французька Гвіана, США, Панама, Вірменія, Оман, Бельгія, Перу, Бахрейн, Болівія, Бразилія, Гондурас, Кувейт, Сан-Томе і Принсіпі, Південна Африка, Катар, Саудівська Аравія, Домініканська Республіка, Північна Македонія, Еквадор, Ізраїль, Молдова, Екваторіальна Гвінея, Росія, Кабо Верде, Габон, Колумбія, Португалія, Чилі, Білорусь, Гватемала, Теркс і Кайкос, Аргентина, ОАЕ, Чорногорія, Казахстан, Франція, Палестина, Боснія і Герцеговина, Киргизстан, Азербайджан, Сейшельські Острови, Люксембург, Майотта, Коста-Ріка, Канада, Сінгапур, Ірак, Мавританія, ЦАР, Мальдіви, Мексика, Бангладеш, Єгипет, Гвінея-Бісау, Сальвадор, Пакистан, Есватіні, Албанія, Болгарія і Чехія.

За даними на 9 липня, до "зеленої" зони перейшли б Пакистан, Чехія, Болгарія, Албанія, Есватіні, Сальвадор, Гвінея-Бісау, Єгипет і Бангладеш.

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