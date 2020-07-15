Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кабмін підвищив показник для визначення країн "червоної" зони з 40 до 55 активних хворих на 100 тис.

Відповідну постанову уряд затвердив із доопрацюванням на засіданні в середу
"Проект акта пропонує встановити, що державами зі значним поширенням COVID-19 вважаються ті, де кількість активних випадків захворювання COVID-19 перевищує 55 осіб на 100 тис. населення. Раніше цей показник був на рівні 40. Ми його встановлювали, коли в Україні було 37 активних хворих на 100 тис. населення. Нині цей показник становить в Україні 62", - прокоментував рішення міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання.
Кабмін підвищив показник для визначення країн "червоної" зони з 40 до 55 активних хворих на 100 тис. Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Кабінет Міністрів України підвищив з 40 до 55 активних хворих з COVID-19 на 100 тис. населення показник для розподілу країн на "червону" й "зелену" зони, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Відповідну постанову уряд затвердив із доопрацюванням на засіданні в середу.

"Проект акта пропонує встановити, що державами зі значним поширенням COVID-19 вважаються ті, де кількість активних випадків захворювання COVID-19 перевищує 55 осіб на 100 тис. населення. Раніше цей показник був на рівні 40. Ми його встановлювали, коли в Україні було 37 активних хворих на 100 тис. населення. Нині цей показник становить в Україні 62", - прокоментував рішення міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання.

Як повідомлялося, в Україну без самоізоляції/обсервації пускають людей із країн "зеленої" зони, де кількість активних випадків COVID-19 менше ніж 40 на 100 тис. населення.

Станом на 9 липня до "червоної" зони (показник понад 40 на 100 тис. населення) входили: Французька Гвіана, США, Панама, Вірменія, Оман, Бельгія, Перу, Бахрейн, Болівія, Бразилія, Гондурас, Кувейт, Сан-Томе і Принсіпі, Південна Африка, Катар, Саудівська Аравія, Домініканська Республіка, Північна Македонія, Еквадор, Ізраїль, Молдова, Екваторіальна Гвінея, Росія, Кабо Верде, Габон, Колумбія, Португалія, Чилі, Білорусь, Гватемала, Теркс і Кайкос, Аргентина, ОАЕ, Чорногорія, Казахстан, Франція, Палестина, Боснія і Герцеговина, Киргизстан, Азербайджан, Сейшельські Острови, Люксембург, Майотта, Коста-Ріка, Канада, Сінгапур, Ірак, Мавританія, ЦАР, Мальдіви, Мексика, Бангладеш, Єгипет, Гвінея-Бісау, Сальвадор, Пакистан, Есватіні, Албанія, Болгарія і Чехія.

За даними на 9 липня, до "зеленої" зони перейшли б Пакистан, Чехія, Болгарія, Албанія, Есватіні, Сальвадор, Гвінея-Бісау, Єгипет і Бангладеш.

Читайте також:  Є обмеження на поїздки українців до ЄС з огляду на високу захворюваність

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2020 14:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.