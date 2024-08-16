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ПОЛІТИКА

Кабмін ухвалив заборону на програмне забезпечення з підсанкційних країн, перш за все з росії

16 серпня 2024, 17:17
Кабмін ухвалив заборону на програмне забезпечення з підсанкційних країн, перш за все з росії
Фото: УНІАН
У законопроєкті також пропонують заборонити доступ до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.

Кабінет міністрів підтримав заборону використання програмного забезпечення та сайтів країн, проти яких Україна ввела санкції. В першу чергу, мова про росію.

Про це повідомили пресслужба уряда та очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Законопроєкт пропонує визначити нові види секторальних санкцій у законі України "Про санкції". Під заборону потраплятиме ПЗ, якщо розроблене:

  • людьми чи компаніями з підсанкційних держав;
  • компанією, часткою статутного капіталу якої володіє підсанкційна держава;
  • компаніями, які перебувають під контролем іноземних компаній чи людей, які здійснюють терористичну діяльність;
  • з використанням вихідного або обʼєктного коду інших підсанкційних продуктів;
  • людьми, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження.

У законопроєкті також пропонують заборонити доступ до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.

Україна почала масово блокувати російські сервіси у 2018 році — тоді під заборону потрапили соцмережі "Одноклассники" і "ВКонтакте", "Яндекс", а також низка російського програмного забезпечення (зокрема популярна програма бухгалтерського обліку 1С).

У квітні 2023 року асоціація IT Ukraine звернулась до Мінцифри з ініціативою заборонити використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ. CEO асоціації пояснював, що в Україні досі без обмежень працюють усі 1С-клони, перереєстровані в країнах ЄС, і російський софт, який підпадає під санкції (BAS ERP, AmoCRM, Бітрікс).

програмне забезпеченняКабмінсанкціі проти росії

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