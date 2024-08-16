Кабмін ухвалив заборону на програмне забезпечення з підсанкційних країн, перш за все з росії
Кабінет міністрів підтримав заборону використання програмного забезпечення та сайтів країн, проти яких Україна ввела санкції. В першу чергу, мова про росію.
Про це повідомили пресслужба уряда та очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Законопроєкт пропонує визначити нові види секторальних санкцій у законі України "Про санкції". Під заборону потраплятиме ПЗ, якщо розроблене:
- людьми чи компаніями з підсанкційних держав;
- компанією, часткою статутного капіталу якої володіє підсанкційна держава;
- компаніями, які перебувають під контролем іноземних компаній чи людей, які здійснюють терористичну діяльність;
- з використанням вихідного або обʼєктного коду інших підсанкційних продуктів;
- людьми, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження.
У законопроєкті також пропонують заборонити доступ до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.
Україна почала масово блокувати російські сервіси у 2018 році — тоді під заборону потрапили соцмережі "Одноклассники" і "ВКонтакте", "Яндекс", а також низка російського програмного забезпечення (зокрема популярна програма бухгалтерського обліку 1С).
У квітні 2023 року асоціація IT Ukraine звернулась до Мінцифри з ініціативою заборонити використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ. CEO асоціації пояснював, що в Україні досі без обмежень працюють усі 1С-клони, перереєстровані в країнах ЄС, і російський софт, який підпадає під санкції (BAS ERP, AmoCRM, Бітрікс).