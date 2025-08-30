Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Каллас закликала не повертати росії заморожені активи без виплат репарацій Україні

30 серпня 2025, 13:48
Каллас закликала не повертати росії заморожені активи без виплат репарацій Україні
Каллас Естонія
Топдипломатка ЄС вважає, що спершу агресор має відшкодувати збитки
Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас вважає, що не можна повертати активи Центрального банку росії, заморожені на території блоку, допоки країна-агресор не сплатить Україні репарації.
 
Про це вона сказала перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 30 серпня, передає Європейська правда. 
 
Питання заморожених активів стане одним з тих, які нині обговорять на засіданні. Каллас підкреслила, що "ми не можемо навіть уявити, що у випадку перемир’я чи мирної угоди ці активи будуть повернуті росії, якщо вона не сплатила репарацій".
 
"Ми бачимо, що росія не прагне миру, хоча докладається багато дипломатичних зусиль, аби посадити Зеленського та росію за стіл переговорів. У цьому контексті, оскільки це питання постійно виникає, ми проведемо детальне обговорення питання заморожених активів", – повідомила топдипломатка ЄС. 
 
Після початку повномасштабного нападу на Україну Євросоюз заморозив російські активи, що перебували на його території. Україна просила конфіскувати їх, але блок на це не погоджується, остерігаючись створення негативного іміджу перед іншими вкладниками. Однак ЄС передає на користь України прибутки, отримані з цих заморожених активів. 
Кая Калласвійна в Україніросія окупанти

