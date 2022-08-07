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Канада готує виняток із санкцій для "Газпрому" всупереч пропозиціям Києва

Ми вважаємо критично важливим діяти спільно, щоби зберігати здатність протидіяти монополітичній поведінці та шантажу з боку Газпрому
Канадський уряд має намір за погодженням з Німеччиною схвалити рішення про виняток з санкційного режиму для постачання турбин для газопроводу Nord Stream, що створить прецедент точкового зняття ембарго на вимогу держави-агресора.
Канада готує виняток із санкцій для "Газпрому" всупереч пропозиціям Києва Фото: EPA/UPG
Один зі співрозмовників, формально це рішення Канада має ухвалити на прохання Німеччини. Формальною причиною для зняття санкцій, якщо рішення у підсумку ухвалять, має стати аргумент про те, що дасть Росії технічну можливість відновити обсяги прокачки газу до ЄС, про це повідомляє "Європейська правда".
 
Український уряд вже знає про наміри Канади погодитися на таке точкове зняття з Росії санкційних обмежень і вважає це рішення "необгрунтованим та небезпечним для санкційного режиму", підтвердив також співрозмовник ЄвроПравди у Міненерго.
 
Примітно, що Україна ще раніше зверталася до канадського уряду з технічними поясненням про те, що РФ вже зараз має технічні потужності для здійснення прокачки. "Європейська правда" бачила лист за підписом міністра енергетики України Германа Галущенка на адресу міністра природніх ресурсів Канади Джонатана Вілкінсона, що був відправлений ще 22 червня, невдовзі після того, як Росія розпочала кампанію з шантажу та скоротила постачання газу до Німеччини.
 
У цьому документі Київ докладно, з описом на дві сторінки, поінформував канадський уряд про те, що РФ моє технічну можливість невідкладно та безоплатно відновити постачання, бо має законтрактовані та оплачені транзитні потужності через українську територію, які зараз не використовуються російською стороною, а вимоги про зняття санкцій потрібні Москві для створення такого прецеденту.
 
"Ми вважаємо критично важливим діяти спільно, щоби зберігати здатність протидіяти монополітичній поведінці та  шантажу з боку Газпрому", - закликав тоді міністр.
 
Як повідомлялося, у середині червня російська компанія "Газпром" заявила, що скорочує поставки природного газу по газопроводу "Північний потік-1" на 40%. За словами росіян, це відбудеться через "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens".
 
Пізніше в РФ заявили, що проблеми з ремонтом турбін для газопроводу "Північний потік" у Канаді можуть призвести до повної зупинки проєкту та "катастрофи для Німеччини".
 
Як наслідок, у липні Німеччина офіційно попросила Канаду схвалити зняття санкцій та розблокувати турбіну, через яку нібито була зупинена прокачка нитками "Північного потоку".Про 
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