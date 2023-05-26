Канада надасть Україні партію протиповітряних ракет

Незабаром до України прибуде партія із 43 ракет класу “повітря-повітря” ближнього радіуса дії, які передала Канада.

Таку заяву зробили в міністерстві оборони Канади за підсумками чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Канада безоплатно передасть Україні 43 ракети АІМ-9 зі складів власних Збройних сил”, - заявило МО Канади і додали, що це допоможе Україні убезпечити своє небо на тлі постійних російських ударів.

Також Канада розширить підготовку українських військових медиків в Польщі у рамках операції UNIFIER.

“Ще п’ять медичних інструкторів Збройних сил Канади будуть відряджені до Польщі, де приєднаються до вже дислокованих там семи канадських військовослужбовців, які проводять навчальну програму передачі медичних навичок військовим ЗСУ”, - розказали в канадському оборонному відомстві.