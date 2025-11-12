Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Канада посилює економічний тиск на москву

12 листопада 2025, 18:55
Канада посилює економічний тиск на москву
Фото: dt.ua
Новий пакет санкцій включає 13 фізичних осіб, 11 компаній та сотні суде

Сьогодні, 12 листопада, Канада запровадила нові санкції проти росії, зокрема щодо компаній, що займаються виробництвом військових безпілотників, та танкерів "тіньового флоту".

Про це повідомляє пресслужба уряду Канади. 

Міністр закордонних справ Аніта Ананд офіційно оголосила про введення обмежень. До санкційних списків додано 13 фізичних осіб та 11 юридичних осіб, серед яких компанії, залучені до російських програм безпілотних систем.

Уперше під канадські санкції потрапили також постачальники цифрової інфраструктури, яка використовується у гібридних стратегіях Росії проти України. Окрім того, під обмеження потрапили компанії, пов’язані з торгівлею скрапленим природним газом, та 100 суден "тіньового флоту".

"Ці заходи є прямою підтримкою пріоритетів України та посилюють економічний тиск на Росію. Вони узгоджені з останніми санкціями США, ЄС та Великої Британії і відповідають спільним зусиллям G7 щодо завершення війни в Україні", - зазначено у У комюніке уряду Канади.
Раніше Канада приєднується до союзників і знизила ціну на російську нафту.

 

