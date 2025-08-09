Канада приєднується до союзників і знижує ціну на російську нафту

ЄС і Британія в липні оголосили про зниження ліміту цін, щоб вплинути на доходи рф і посилити тиск на москву через її війну проти України.

Уряд Канади заявив у п'ятницю, 8 серпня, що приєднається до деяких своїх найближчих союзників у зниженні ліміту цін на російську нафту.

Про це повідомляє Reuters.

Канада знизить ціновий ліміт на морську нафту російського походження з $60 до $47,60 доларів за барель, йдеться в заяві Міністерства фінансів країни.

"Ще більше знижуючи цінову межу на російську нафту, Канада та її партнери посилюють економічний тиск і обмежують важливе джерело фінансування незаконної війни росії", — сказав міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Цей крок зближує Канаду з Європейським Союзом і Британією, які в липні оголосили про зниження ліміту цін, щоб вплинути на доходи росії від торгівлі нафтою й посилити тиск на москву через її війну проти України.

Нагадаємо, 18 липня Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти росії. Серед іншого, він передбачає нову граничну ціну на російську нафту. Якщо раніше вона була на рівні 60 доларів за барель, то тепер така "цінова стеля" становить близько 46 доларів за барель.