Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Канада приєднується до союзників і знижує ціну на російську нафту

09 серпня 2025, 15:27
Канада приєднується до союзників і знижує ціну на російську нафту
Фото: з вільних джерел
ЄС і Британія в липні оголосили про зниження ліміту цін, щоб вплинути на доходи рф і посилити тиск на москву через її війну проти України.

Уряд Канади заявив у п'ятницю, 8 серпня, що приєднається до деяких своїх найближчих союзників у зниженні ліміту цін на російську нафту.

Про це повідомляє Reuters.

Канада знизить ціновий ліміт на морську нафту російського походження з $60 до $47,60 доларів за барель, йдеться в заяві Міністерства фінансів країни.

"Ще більше знижуючи цінову межу на російську нафту, Канада та її партнери посилюють економічний тиск і обмежують важливе джерело фінансування незаконної війни росії", — сказав міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Цей крок зближує Канаду з Європейським Союзом і Британією, які в липні оголосили про зниження ліміту цін, щоб вплинути на доходи росії від торгівлі нафтою й посилити тиск на москву через її війну проти України.

Нагадаємо, 18 липня Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти росії. Серед іншого, він передбачає нову граничну ціну на російську нафту. Якщо раніше вона була на рівні 60 доларів за барель, то тепер така "цінова стеля" становить близько 46 доларів за барель.

санкціїКанадаЄвросоюзБританіянафта рф

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється