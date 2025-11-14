Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Канада звинуватила росію та Китай у шпигунстві в Арктиці

14 листопада 2025, 13:43
Канада звинуватила росію та Китай у шпигунстві в Арктиці
Фото: з вільних джерел
Арктичний регіон становить дедалі більший інтерес.

Канадська служба безпеки та розвідки (CSIS) заявила, що росія й Китай значно активізували шпигунську діяльність у арктичному регіоні Канади, націлюючись як на урядові структури, так і на приватний сектор країни.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час щорічної промови про ключові загрози для Канади директор CSIS Ден Роджерс попередив, що ворожі держави стають "дедалі сміливішими" в Арктиці.

Роджерс зазначив, що канадські спецслужби фіксують як кібератаки, так і традиційні методи збору розвідданих у регіоні. За його словами, цього року агенти CSIS зірвали спроби росії незаконно закупити канадські товари та технології для використання у війні проти України.

"CSIS поінформувала кілька канадських компаній, що європейські фірми-посередники, які намагалися придбати їхню продукцію, насправді пов’язані з російськими агентами", — наголосив він.

Окремо Роджерс повідомив, що китайські спецслужби намагалися завербувати канадців із доступом до військової інформації.

Він також підтвердив, що CSIS запобігла кільком потенційно смертельним загрозам з боку Ірану, спрямованим проти дисидентів, які проживають у Канаді. Це — перше публічне визнання масштабності таких операцій.

"У більш ніж одному випадку ми виявили та зупинили плани, які могли становити смертельну небезпеку для людей у Канаді", — заявив глава розвідки.

Канада давно попереджає про стратегічну важливість Арктики, зокрема через судноплавні маршрути та поклади критично важливих корисних копалин. На тлі зростання активності росії та Китаю уряд посилює інвестиції в регіон: країна розглядає закупівлю нових патрульних підводних човнів та криголамів, а також планує створити арктичний інфраструктурний фонд обсягом 1 млрд канадських доларів.

Міністерка закордонних справ Аніта Ананд заявила, що НАТО також має більше зосередитися на північному напрямку, а не лише на східному фланзі.

Канада підтримує напружені відносини з Іраном і розірвала дипломатичні контакти з Тегераном ще 2012 року.

