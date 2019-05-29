Кандидата у прем’єри Великої Британії Джонсона звинуватили в обмані під час кампанії за Brexit

"Це означає, що відповідач буде зобов'язаний бути присутнім у цьому суді для попереднього слухання, і справу буде направлено до Королівського суду для судового розгляду"

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Великої Британії, колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон має з'явитись до суду через звинувачення в обмані виборців під час кампанії за вихід країни з Європейського Союзу.

Суддя суду Вестмінстерського магістрату в Лондоні прийняв рішення, що Джонсон має відповідати за трьома приватними позовами, за якими його обвинувачують в неправомірних діях на державній посаді, повідомляє Sky News.

"Це означає, що відповідач буде зобов'язаний бути присутнім у цьому суді для попереднього слухання, і справу буде направлено до Королівського суду для судового розгляду", - йдеться у рішенні.

Мова йде про заяви Джонсона під час агітаційної кампанії за Brexit напередодні референдуму 2016 року.

Тоді політик заявив, що членство в ЄС коштує країні 350 млн фунтів стерлінгів на тиждень. Ця теза стала однією з основних під час кампанії і цифру навіть помістили на агітаційний автобус, який їздив по країні.

За твердженням заявника, Джонсон ввів в оману громадськість під час підготовки референдуму та щодо його наслідків, а також повторював ці ж неправдиві дані під час загальних виборів 2017 року.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей офіційно оголосила, що піде у відставку з поста лідера Консервативної партії 7 червня, а згодом і з посади глави уряду.

Нового прем’єра Великої Британії планують обрати до 20 липня.

Раніше Британія та ЄС домовилися відтермінувати Brexit до 31 жовтня 2019 року.

23 червня 2016 року у Британії відбувся референдум, який показав, що 52% британців воліють покинути Євросоюз. 29 березня 2017 року Велика Британія офіційно повідомила Європейський союз про свій намір покинути ЄС, запустивши процедуру Brexit. Повідомлялось, що остаточна вартість Brexit для Британії може сягнути 55 мільярдів євро. Цю суму країна виплачуватиме ЄС до 2064 року.