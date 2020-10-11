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Касові апарати: 37% українців вважають розширення фіскалізації утисками малого бізнесу - опитування

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів
51% опитаних українців вважають, що розширення застосування касових апаратів (РРО) - це скоріше наведення порядку у сфері сплати податків, водночас 37% переконані, що це швидше утиски малого підприємництва.
Касові апарати: 37% українців вважають розширення фіскалізації утисками малого бізнесу - опитування Фото: ua.korrespondent.net

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Ретйинг" з 29 жовтня по 2 листопада 2020 року, пише "Економічна правда".

Зазначається, що думка про утиски малого підприємництва особливо поширена серед тих, хто має власну справу (63%).

При цьому, дві третини погоджуються із твердженням, що посилення контролю за дiяльнiстю бiзнесу з боку держави покращує якiсть товарiв та послуг, а третина - протилежної думки.

Близько половини (54%) згодні, що якiснi товари та послуги можуть надавати тiльки тi продавцi, якi чесно сплачують податки.

Опитування провели з 29 жовтня по 2 листопада 2020 року. 

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. 

У Верховній Раді 3 листопада зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік фіскалізації фізосіб-підприємців.

"Сподіваюсь, ніхто не буде проти, якщо завтра (4 листопада - ред.) ми його розглянемо. Сподіваюсь, що він буде підтриманий за основу і в цілому", - додав спікер ВР.

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

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10 11 2020 15:33
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