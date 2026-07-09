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Казахстан відповів на звинувачення щодо запуску дронів по рф

09 липня 2026, 15:55
Казахстан відповів на звинувачення щодо запуску дронів по рф
Фото з вільних джерел
У МЗС країни поскаржилися на "необґрунтовані інсинуації".
У Міністерстві закордонних справ Казахстану заперечують заяви деяких російських експертів про те, що дрони, які атакували Омський НПЗ, могли бути запущені з території їхньої країни.
 
Про це повідомляє Tengrinews.
 
"Міністерство закордонних справ Республіки Казахстан відповідально заявляє, що зазначені твердження не відповідають дійсності і не підтверджуються жодними даними або фактами", – йдеться в заяві.
 
Також у відомстві наголосили, що розглядають заяви російських експертів як необґрунтовані інсинуації. На переконання дипломатів, вони "спотворюють традиційно дружні казахстансько-російські відносини". У МЗС укотре додали, що Казахстан послідовно проводить "миролюбну, збалансовану та відповідальну зовнішню політику". Відомство додало, що вона базується на принципах добросусідства, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи інших держав.
 
"Наголошуємо, що Республіка Казахстан виходить із того, що її територія, повітряний простір та інфраструктура не можуть використовуватись для здійснення дій, спрямованих проти інших держав", – підсумували у відомстві.

 

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