Казахстан відповів на звинувачення щодо запуску дронів по рф

У МЗС країни поскаржилися на "необґрунтовані інсинуації".

У Міністерстві закордонних справ Казахстану заперечують заяви деяких російських експертів про те, що дрони, які атакували Омський НПЗ, могли бути запущені з території їхньої країни.

"Міністерство закордонних справ Республіки Казахстан відповідально заявляє, що зазначені твердження не відповідають дійсності і не підтверджуються жодними даними або фактами", – йдеться в заяві.

Також у відомстві наголосили, що розглядають заяви російських експертів як необґрунтовані інсинуації. На переконання дипломатів, вони "спотворюють традиційно дружні казахстансько-російські відносини". У МЗС укотре додали, що Казахстан послідовно проводить "миролюбну, збалансовану та відповідальну зовнішню політику". Відомство додало, що вона базується на принципах добросусідства, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи інших держав.