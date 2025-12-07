Келлог назвав проблемними темами у війні контроль над територіями та ЗАЕС

За словами спецпосланника Трампа, залишились найважчі 10 метрів до кінця.

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо питань України Кіт Келлог вважає, що ключовими для завершення російсько-української війни залишаються територіальні питання та контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Про це він заявив на оборонному форумі президентського фонду імені Рональда Рейгана.

"Останні 10 метрів до мети — це завжди найскладніше. І я думаю, що ми на останніх 10 метрах спроби покласти край цьому конфлікту там, де він є. Я думаю, що ми справді зосередилися на кількох проблемах", — каже спецпосланець.

За його словами, перша «проблема» — це питання контролю над територіями, зокрема, Донецькою, Херсонською й Запорізькою областями, а друга — контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

"Якщо ми розв'яжемо два питання, я думаю, що решта владнається досить добре", — заявив Келлог.