Келлог назвав проблемними темами у війні контроль над територіями та ЗАЕС

07 грудня 2025, 14:55
джерело x.com/generalkellogg
За словами спецпосланника Трампа, залишились найважчі 10 метрів до кінця.
Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо питань України Кіт Келлог вважає, що ключовими для завершення російсько-української війни залишаються територіальні питання та контроль над Запорізькою атомною електростанцією.
 
Про це він заявив на оборонному форумі президентського фонду імені Рональда Рейгана.
 
"Останні 10 метрів до мети — це завжди найскладніше. І я думаю, що ми на останніх 10 метрах спроби покласти край цьому конфлікту там, де він є. Я думаю, що ми справді зосередилися на кількох проблемах", — каже спецпосланець. 
 
За його словами, перша «проблема» — це питання контролю над територіями, зокрема, Донецькою, Херсонською й Запорізькою областями, а друга — контролю над Запорізькою атомною електростанцією. 
 
"Якщо ми розв'яжемо два питання, я думаю, що решта владнається досить добре", — заявив Келлог. 
