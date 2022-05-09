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Кібербезпека дітей під час онлайн-навчання: поради Держспецзв’язку

Більшість українських школярів почали новий навчальний рік в онлайн-форматі
Кібербезпека дітей під час онлайн-навчання: поради Держспецзв’язку Фото: з вільного доступу

Дітям під час дистанційного навчання слід дотримуватись правил безпеки у кіберпросторі.

Про це нагадує Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Поради батькам:

1. Допоможіть дитині встановити всі потрібні для захисту налаштування на смартфоні або комп’ютері. Потренуйтесь, щоб вона могла самостійно підключатися та відкривати необхідні вебсторінки.

2. Якщо для навчання дитині потрібно зареєструватися на певному сайті або створити акаунт, зробіть це разом. Не дозволяйте використовувати облікові записи дорослих.

3. Домовтеся з дитиною, що під час уроків вона буде використовувати тільки ті інтернет-ресурси, які необхідні для навчання: визначену вчителем програму для відеоконференцій, вебсайти з навчальним матеріалом, месенджер для повідомлень. За потреби налаштуйте відповідні закладки у браузері.

4. Навчіть дітей створювати надійні паролі та нікому їх не повідомляти.

5. Розкажіть і постійно нагадуйте про ризики в кіберпросторі:

• ймовірність підхопити віруси при відкритті підозрілих посилань, вкладень, файлів (навіть якщо вони надіслані однокласниками);

• ризики при встановленні невідомих програм;

• небезпеку онлайн-спілкування з незнайомими користувачами;

• загрози, які можуть виникнути внаслідок розповсюдження в інтернеті особистої інформації, приватних фотографій, номера телефону, адреси проживання, реквізитів банківських карток тощо.

6. За необхідності перевіряйте, які сайти відвідувала дитина протягом дня. Це можна зробити за допомогою вкладки «Історія» у браузері. Вкладка «Завантаження» підкаже, які файли були скачані з інтернету.

7. Якщо дитина навчається у початковій школі, використовуйте спеціальні програми, які фільтрують контент, зробіть необхідні налаштування (наприклад, у Windows є вбудована функція «Батьківський контроль»).

8. Нагадуйте дітям правила етичного онлайн-спілкування. Агресія і цькування – категорично заборонені.

 9. Обговоріть із дитиною план дій на випадок нестандартних ситуацій. Наприклад, що потрібно робити у разі відсутності інтернету, випадкового завантаження файлу з вірусом, отримання повідомлення від незнайомця тощо.

10. Дитина має знати про те, що у будь-якому випадку може розраховувати на допомогу вчителя чи батьків.

Як повідомляв iPress, у соцмережах активізувалися шахраї, які виманюють дані платіжних карток. Зловмисники спекулюють на темі фінансової допомоги постраждалим, виманюють кошти нібито на допомогу українським військовим або на евакуацію цивільних громадян із небезпечних районів.
 
 
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05 09 2022 17:45
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