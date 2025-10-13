Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАТО розпочало ядерні навчання Steadfast Noon 2025

13 жовтня 2025, 15:27
Фото: з вільного доступу
У маневрах беруть участь понад 2000 військових і 70 літаків, зокрема й носії ядерної зброї.

У понеділок, 13 жовтня, Альянс розпочав щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon 2025. Маневри триватимуть два тижні й охоплять повітряний простір над Північним морем. 

Про це йдеться в заяві  пресслужби Альянсу.

Протягом двох тижнів у маневрах візьмуть участь близько 2000 військовослужбовців із країн-членів Альянсу, а також понад 70 літаків, зокрема німецькі винищувачі, здатні транспортувати американську ядерну зброю, розміщену в Європі. Основна фаза навчань проходитиме в повітряному просторі над Північним морем із залученням авіабази Волкел у Нідерландах, а також баз у Бельгії (Кляйне-Брогель), Великій Британії (Лейкенгіт) і Данії (Скрідструп). 

Бундесвер надає три літаки Tornado, обладнані для скидання ядерних бомб, і чотири Eurofighter. У НАТО наголосили, що Steadfast Noon є плановим заходом і не є реакцією на останні провокації з боку Росії. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте підкреслив, що навчання необхідні для підтримання надійності та ефективності системи ядерного стримування. 

Подробиці сценарію навчань залишаються засекреченими з міркувань безпеки.

 
