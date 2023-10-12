Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи осіб. Є поранені та зниклі безвісти

12 жовтня 2023, 11:57
Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи осіб. Є поранені та зниклі безвісти
з вільних джерел
Дев'ять українців отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ще дев'ять громадян вважаються зниклими безвісти.

Через напад терористів Хамас на Ізраїль минулими вихідними загинуло щонайменше сім українців.

Про це повідомляє спікер МЗС України Олег Ніколенко.

"Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл", - написав він.

Окрім того, відомо, що дев’ять українців отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ще дев’ять громадян вважаються зниклими безвісти. Наше посольство взаємодіє з ізраїльськими службами безпеки для пошуку зниклих.

Ніколенко також повідомив, що понад тисячі українських громадян звернулися за допомогою для виїзду з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.

Так, дипломати готують на 14 жовтня перший евакуаційний рейс до Румунії. Вони також працюють над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі надішлють громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві.

У МЗС додали, що ще близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Проте через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

Він наголосив, що МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей.

Після нападу 7 жовтня терористів Хамас на Ізраїль в МЗС України повідомляли про те, що наші громадяни також є серед загиблих та постраждали.

війнаукраїнціХамас: Ізраїль

Останні матеріали

Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Політика
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 10:55
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Політика
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 23:16
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Політика
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 15:18
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Політика
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 12:50
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Політика
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 23:10
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Політика
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 15:41
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Cуспільство
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 11:13
За нападом Хамасу на Ізраїль стоять росія та Іран. Докази є – Інститут Роберта Ленсінга
Політика
За нападом Хамасу на Ізраїль стоять росія та Іран. Докази є – Інститут Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 08:43
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється