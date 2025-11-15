Кількість загиблих унаслідок обстрілу Києва зросла

У лікарні померла поранена жінка.

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Києва в ніч проти 14 листопада зросла до семи людей.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Він розповів, що вранці 15 листопада в лікарні померла літня жінка, яка зазнала поранення під час масованого обстрілу столиці.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада росіяни запустили по Україні 19 ракет та 430 БпЛА різних типів. Основним напрямком удару стала українська столиця — там зафіксували руйнування в десятках багатоповерхівок, пошкодження посольства Азербайджану та ділянок теплових мереж.