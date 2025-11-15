Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Києва зросла

15 листопада 2025, 12:21
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Києва зросла
У лікарні померла поранена жінка.
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Києва в ніч проти 14 листопада зросла до семи людей.
 
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
 
Він розповів, що вранці 15 листопада в лікарні померла літня жінка, яка зазнала поранення під час масованого обстрілу столиці.
 
Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада росіяни запустили по Україні 19 ракет та 430 БпЛА різних типів. Основним напрямком удару стала українська столиця — там зафіксували руйнування в десятках багатоповерхівок, пошкодження посольства Азербайджану та ділянок теплових мереж.
 
Унаслідок атаки постраждали 36 людей. Серед них, зокрема, є двоє дітей віком 7 та 10 років та вагітна жінка.

 

росія окупантивійна в Україні

