Кім Чен Ин вирушив до Китаю на бронепоїзді для участі у військовому параді в Пекіні

02 вересня 2025, 11:22
Кім Чен Ин вирушив до Китаю на бронепоїзді для участі у військовому параді в Пекіні
Фото: primorsky.ru
Це стане його першою далекою поїздкою за кілька років.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибуває до Пекіна на броньованому поїзді для участі у військовому параді з нагоди річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Це перша спільна поява Кіма, Сі Цзіньпіна та Володимира путіна, ключових геополітичних опонентів США, на одному майданчику.

Про це повідомляє The Guardian  із посиланням на північнокорейські державні ЗМІ.

 Кім Чен Ин вирушив із Пхеньяна до Китаю в понеділок і вже у вівторок вранці перетнув кордон. Очікується, що в середу він прибуде до Пекіна, де разом із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом рф Володимиром путіним візьме участь у масштабному військовому параді.

Південнокорейське агентство Yonhap описує поїзд Кіма як рухому "фортецю". Він обладнаний переговорними кімнатами, спальнями та кабінетами з дерев’яною обробкою та шкіряними кріслами. 

Потяг рухається зі швидкістю приблизно 60 км/год, тож подорож до Пекіна триває близько 20 годин. Такий вид транспорту традиційно використовується північнокорейськими лідерами через його безпечність і можливість перевозити велику свиту.

Це не перша далека поїздка Кіма бронепоїздом: у 2019 році на другий саміт із Дональдом Трампом у Ханої він подолав 4500 км територією Китаю за два з половиною дні.

За даними ЗМІ, Кім є одним із 26 світових лідерів, запрошених на церемонію в Пекіні. Участь у параді Володимира путіна, а також можлива присутність російських військових підрозділів викликає занепокоєння серед європейських дипломатів у Китаї — деякі з них розглядають можливість бойкоту заходу.

The Guardian зазначає, що Північна Корея в останні роки орієнтувалася на зміцнення зв’язків із росією, зокрема на тлі війни в Україні.

москва, за даними розвідки, отримує від Пхеньяна боєприпаси в обмін на військову та економічну допомогу. Натомість відносини КНДР із Китаєм дещо охололи, але нинішній візит може свідчити про спробу відновити стратегічне партнерство, адже Пекін залишається головним торговельним партнером і донором КНДР.

 
