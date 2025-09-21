Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
КНДР готується до масштабного військового параду

21 вересня 2025, 14:53
КНДР готується до масштабного військового параду
Фото: з відкритих джерел
Військовий парад в Північній Кореї може відвідати Сі Цзіньпін

Північна Корея готується до проведення масштабного військового параду з нагоди 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії. Ймовірно, у заході візьме участь лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Про це повідомляє Yonhap.

КНДР святкує річницю заснування Трудової партії 10 жовтня. Традиційно кожні п’ять та десять років ця дата супроводжується масштабними військовими парадами. Джерело, посилаючись на супутникові знімки, повідомило, що з початку липня на полі біля аеропорту Мірім у Пхеньяні фіксують особовий склад, техніку та транспортні засоби, зокрема мобільні транспортери пускових установок.
 
Очікується, що цього року захід відвідають іноземні високопосадовці, зокрема, не виключається присутність Сі Цзіньпіна. На початку вересня під час військового параду в Пекіні китайський лідер заявив про намір поглиблювати "обміни на високому рівні" з Північною Кореєю.
 
Як відомо, постійне представництво Північної Кореї при ООН заявило, що статус країни як ядерної держави є незворотним, повідомляє Reuters. Положення КНДР як ядерної держави "назавжди закріплене у вищому і основному законі".
 
Представництво КНДР також засудило заяви Сполучених Штатів щодо денуклеаризації, назвавши їх "анахронічними". Як зазначає видання, це свідчить про повну відмову Північної Кореї від переговорів щодо відмови від ядерної зброї та її рішучість зберегти цей статус назавжди.

 

