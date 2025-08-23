Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
КНДР: Південна Корея відкрила вогонь по нашим солдатах на тлі навчань із США

23 серпня 2025, 19:04
Фото: з вільного доступу
Це може погіршити і без того напружену ситуацію на Корейському півострові.

Північна Корея звинуватила Південну Корею у військовій провокації після того, як південнокорейські військові відкрили попереджувальний вогонь по північнокорейських солдатах на спірній ділянці кордону. Інцидент стався на тлі зростання напруженості через масштабні навчання США і Південної Кореї.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на державні ЗМІ КНДР. 

Як зазначається, інцидент стався на початку тижня. Південнокорейські військові здійснили понад 10 попереджувальних пострілів із великокаліберного кулемета по північнокорейських солдатах, які будували загородження поблизу демаркаційної лінії.

"Цей інцидент, що збігся з масштабними спільними навчаннями у Південній Кореї, не може трактуватися інакше, як навмисна провокація, спрямована на розпалювання військового конфлікту", - заявив генерал-лейтенант армії КНДР Ко Чен Чхоль.

У відповідь Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї пояснив, що попереджувальний вогонь був відкритий 19 серпня після того, як північнокорейські солдати ненадовго перетнули військову демаркаційну лінію на центральній ділянці фронту. Військові КНДР швидко відійшли, а Сеул заявив, що пильно стежить за подальшою активністю з північного боку.

Нинішній президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, який вступив на посаду у червні, декларував намір зменшити напруженість у відносинах із Пхеньяном.

Проте Північна Корея продовжує відкидати будь-які ініціативи зближення. Зокрема, сестра Кім Чен Ина нещодавно заявила, що Сеул "не має жодної ролі в регіональній дипломатії", пише агенція.

 
