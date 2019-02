Книжка в’язня, написана через WhatsApp, здобула головну премію Австралії "Я щасливий, тому що це велике досягнення для мене і всіх біженців, і це перемога проти цієї системи"

Бехруз Бочані, письменник, журналіст і кінорежисер, який вже більше п’яти років утримується на острові Манус в Папуа-Новій Гвінеї, отримав найпрестижнішу нагороду Австралії – Victorian Prize for Literature – за книгу "No Friend but the Mountains".

Фото: panmacmillan.com.au

Нагорода у розмірі 125 тисяч австралійських доларів (близько $ 90 000) вважається найпомітнішою премією Австралії і вручається з 1985 року, йдеться на офіційному сайті премії. Сам Бочані на церемонії вручення не зміг бути присутнім. По телефону він сказав: "Я щасливий, тому що це велике досягнення для мене і всіх біженців, і це перемога проти цієї системи", - сказав він телефоном. Його глибоко засмучують страждання, свідком яких він є на острові Манус, підкреслив він. "Сотні людей були відокремлені від своїх сімей на довгі роки", – розповів він, додавши: "Ми живемо в місці, гіршому за в’язницю". Бочані втік з Ірану після того, як поліція там заарештувала кількох його колег-журналістів і здійснила напад на його офіс. 2013 року австралійський флот перехопив його човен, на якому він намагався дістатися до країни, заарештувала його і відправила на острів Манус. Окрім нього, у схожій ситуації опинилося 3000 іранських біженців, інформує Вікіпедія. Його книга розповідає про досвід утримання під вартою і написана протягом п’яти років за допомогою текстових повідомлень у WhatsApp, які Бочані відправляв своєму перекладачеві Оміду Тофігяну. Як правило, тільки австралійські громадяни або постійні мешканці країни мають право на отримання цієї нагороди. Але присудження іранцеві цієї нагороди – виняток, оскільки журі й засновники премії вважають, що історія Бочані – це сучасна історія Австралії. Під час свого ув’язнення Бочані написав статті для численних місцевих та міжнародних ЗМІ, а також отримав низку міжнародних нагород, зокрема Amnesty International Australia, Index on Censorship (2017), нагорода імені Анни Політковської за журналістику (2018). З історії Бочані можна провести паралелі до історії ув’язненого Олега Сенцова, який перебуває у неволі з 2014-го року. Як і Бочані, Сецов є письменником і режисером. Нагадаємо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".

