ПОЛІТИКА

"Коаліція охочих" у Парижі: фон дер Ляєн назвала три головні завдання для України

04 вересня 2025, 14:41
джерело x.com/vonderleyen
Лідери ЄС разом із партнерами обговорюють ключові кроки, які мають визначити подальшу підтримку Києва.

У Парижі 4 вересня відбувається засідання "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України. Лідери ЄС разом із партнерами обговорюють ключові кроки, які мають визначити подальшу підтримку Києва.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що коаліція працює над трьома головними завданнями:

  • перетворення України на "сталевого дикобраза", здатного самостійно захищатися;
  • створення багатонаціональних сил за підтримки США;
  • зміцнення оборонної позиції Європи.

"Ми рухаємося вперед", — наголосила фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Водночас, за даними Financial Times, серед європейських країн зберігаються розбіжності щодо можливої участі у багатонаціональних військах для України після завершення війни. Держави умовно поділяються на три групи — від прихильників прямого залучення до тих, хто виступає проти подібного формату.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що Європа готова надати Україні гарантії безпеки після укладення мирної угоди з росією. За його словами, тепер усе залежить від готовності москви погодитися на ті пропозиції, які вже обговорювалися зі США.

Сьогодні також очікується особиста зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником Білого дому Стівом Віткоффом. Як повідомляє Укрінформ, він уже взяв участь у засіданні коаліції, але покинув Єлисейський палац невдовзі після початку роботи. В офісі президента Франції пояснили, що такий формат було погоджено заздалегідь: пізніше Віткофф долучиться до телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Засідання у Парижі стартувало об 11:30 за київським часом. На 15:00 запланована телефонна розмова учасників із Трампом, а о 16:00 — підсумкова пресконференція.

