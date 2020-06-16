Колібрі бачать невідомі людині кольори - дослідження

Колібрі можуть сприймати кольори, які не бачить людське око

На відміну від людей, у яких в сітківці ока є три типи кольорочутливих конусних клітин, у птахів їх чотири.

Про це йдеться у дослідженні біологів з Принстонського університету, Університету Британської Колумбії, Гарвардського університету та ще кількох, повідомляє EurekAlert!, Американська асоціація сприяння розвитку науки, повідомляє "Громадське".

Для дослідження вчені обрали птахів Selasphorus platycercus, що мешкають в Колорадо.

Науковці стверджують, що додатковий тип цих клітин дозволяє сприймати не спектральні кольори. Йдеться про 5 таких кольорів, включаючи ультрафіолетовий + червоний, ультрафіолетовий + зелений, ультрафіолетовий + жовтий та ультрафіолетовий + фіолетовий.

Щоб перевірити це, вчені створили світлодіодні трубки-поїлки зі звичайною і підсолодженою водою (яку люблять колібрі). Навпроти кожної поїлки розмістили ультрафіолетові випромінювачі: одним відтінком були помічені поїлки з солодкою водою, а іншим - зі звичайною.

Птахам дали запам'ятати, який колір означає яку поїлку, а потім поміняли поїлки місцями. Завдяки цим експериментам науковці з'ясували, що колібрі можуть орієнтуватися по комбінаціях ультрафіолетових відтінків, які не сприймаються людським оком.

В іншому експерименті дослідники проаналізували майже 1000 різних видів пташиного пір’я та майже 2 400 різних видів рослин. Вони виявили, що кольори приблизно третини кожного з них сприймаються як не спектральний колір.

"Ця система кольорового зору є нормою для птахів, багатьох риб і плазунів. Вона майже напевно існувала у динозаврів. Ми вважаємо, що здатність сприймати багато не спектральних кольорів - це не просто "подвиг" колібрі, а поширена особливість кольорового зору тварин", - сказала Мері Касвелл Стоддард, доцентка кафедри екології та еволюційної біології Принстонського університету.

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