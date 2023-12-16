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ПОЛІТИКА

Колишній операційний директор Wirecard, дав змогу москві фінансувати таємні операції по всьому світу – WSJ

16 грудня 2023, 09:49
Колишній операційний директор Wirecard, дав змогу москві фінансувати таємні операції по всьому світу – WSJ
з вільних джерел
2020 року німецька платіжна компанія Wirecard оголосила про банкрутство.

Топ-менеджер платіжної компанії Wirecard Ян Марсалек виявився, на думку західних спецслужб, агентом російської розвідки.

Про це повідомляє  Wall Street Journal.

2020 року німецька платіжна компанія Wirecard оголосила про банкрутство. З'ясувалося, що з її рахунків зникло 1,9 мільярда євро. Тоді ж зник і Марсалек. Він приватним літаком відлетів з Австрії до білорусі, а потім до росії, де зараз живе під іншим ім'ям і під захистом ФСБ.

Марсалек використав компанію для незаконної допомоги Головному управлінню Генштабу рф і Службі зовнішньої розвідки росії переводити гроші для фінансування секретних операцій по всьому світу. Марсалека звинувачують також у допомозі ПВК "Вагнер".

Банкрутство Wirecard стало одним із найгучніших економічних скандалів в історії Німеччини за останні 80 років. Тодішній канцлер Німеччини Ангела Меркель та її тодішній заступник та голова Мінфіну - Олаф Шольц проходили як свідки в рамках парламентського розслідування цієї справи та давали свідчення.

Глава Wirecard перебуває у в'язниці у Німеччині, але Марсалеку вдалося втекти з країни. Пізніше з'ясувалося, що йому допомогли спецслужби. Німецька юстиція вимагає видачі Марсалека, а росія відмовляє.

Марсалека підозрюють у шпигунстві за Британією . Він допомагав спецслужбам росії.

За інформацією німецького джерела, Марсалек міг співпрацювати з екс-главаром ПВК "Вагнер"Євгеном Прігожиним.

розвідкашпигунстворф тероризм

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