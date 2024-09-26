Коментарі Трампа про Україну і Зеленського стали одними з його найрізкіших заяв – Bloomberg

Очікувалося, що політики зустрінуться у США, але цього не станеться.

Під час передвиборчого заходу в Північній Кароліні колишній президент США Дональд Трамп зробив різкі коментарі щодо війни росії проти України та президента України Володимира Зеленського. Висловлювання Трампа стали одними з його найгостріших публічних заяв на цю тему в рамках передвиборчої кампанії.

За інформацією видання Bloomberg, невдоволення Трампа викликали дві події за участю Зеленського, що відбулися в США. Політик заявив: "Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента – мене. І ми продовжуємо надавати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду – Зеленському". Однак Трамп не уточнив, що саме він мав на увазі.

Однією з можливих причин обурення Трампа міг стати візит Зеленського на завод із виробництва артилерійських снарядів у Пенсильванії – рідному штаті президента Джо Байдена. До українського лідера приєднався губернатор штату Джош Шапіро, рішучий прихильник віцепрезидентки Камали Гарріс, яка є суперницею Трампа на майбутніх президентських виборах. У відповідь на цей візит спікер Палати представників Майк Джонсон закликав звільнити посолку України у США Оксану Маркарову, звинувативши її у втручанні в американські вибори за організації заходу, який, на думку республіканців, мав політичний підтекст на підтримку Демократичної партії.

Ще однією причиною роздратування Трампа могло стати інтерв'ю Зеленського для журналу New Yorker, в якому український президент поставив під сумнів обіцянки Трампа завершити війну в разі його обрання.

Під час свого виступу Трамп знову звинуватив Джо Байдена і Камалу Гарріс у тому, що вони "допустили" війну росії проти України. Республіканець також повторив свою тезу, що якби він був президентом, російський диктатор владімір путін ніколи б не наважився розпочати бойові дії. Політик вкотре пообіцяв, що зможе припинити війну в разі своєї перемоги на виборах.

Окрім цього, Трамп заявив, що "України вже фактично не існує, оскільки її майже повністю зруйновано", і додав, що внаслідок конфлікту загинули "мільйони й мільйони" людей. Він також висловив думку, що будь-яка угода з росією, навіть погана, краща за її відсутність, і звинуватив Зеленського у небажанні досягати компромісу.