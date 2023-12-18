Конгрес навряд чи завершить роботу щодо допомоги України та кордону цього року – Politico

Учасники переговорів у Сенаті зустрічаються щодня, щоб досягти угоди щодо заходів з безпеки кордонів, яких вимагають республіканці Палати представників і Сенату як умови ухвалення додаткового пакета допомоги у розмірі $106 мільярдів, що включає підтримку України та Ізраїлю.

Сенат США, та, відповідно, і Конгрес у цілому навряд чи ухвалить нові обмеження щодо безпеки кордонів, від яких залежить виділення мільярдів доларів допомоги Україні, до кінця року.

Про це повідомляє Politico.

У США за зачиненими дверима тривають переговори щодо безпеки кордону, у яких беруть участь сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, незалежна сенаторка Кірстен Сінема і сенатор-демократ Кріс Мерфі. Цієї неділі вони провели тригодинну зустріч, заявивши про досягнення прогресу. Сінема повідомила, що деякі частини складних формулювань щодо кордону були доопрацьовані.

Але, як стверджується, повна угода все ще незавершена на достатньому рівні для того, щоб можна було оприлюднити хоча б її побіжні рамки або коротке резюме. Сенатори-республіканці запропонували не розглядати законопроєкт до січня.

Ленкфорд зазначив, що очікування січня для остаточного голосування є "реалістичним графіком" для завершення їхньої роботи. За його словами, сенатори "працюють над цим питанням так швидко, як тільки можливо".

Сенатори продовжать обговорення в понеділок, коли Сенат повернеться до роботи. Навіть за наявності остаточного тексту законопроєкту його схвалення в Сенаті може зайняти тиждень або більше.

Учасники переговорів у Сенаті зустрічаються щодня, щоб досягти угоди щодо заходів з безпеки кордонів, яких вимагають республіканці Палати представників і Сенату як умови ухвалення додаткового пакета допомоги у розмірі $106 мільярдів, що включає підтримку України та Ізраїлю.

Будь-яка угода в Сенаті, який контролюють демократи з перевагою в 51 голос, повинна буде також отримати схвалення Палати представників США, яку контролюють республіканці.

Раніше повідомлялось, що Угорщині загрожує втрата голосу через блокування допомоги Україні.