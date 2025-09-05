Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Конгресмен США застеріг Зеленського від зустрічі з путіним у москві

05 вересня 2025, 15:07
Конгресмен США застеріг Зеленського від зустрічі з путіним у москві
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Сміт додав, що якщо путін "хоче зустрітися з Зеленським, то, очевидно, йому доведеться зробити це десь на нейтральній території".

Конгресмен Адам Сміт (демократ від штату Вашингтон) попередив президента України Володимира Зеленського не брати участь у зустрічі в москві,ініційованому президентом росії владіміром путіним.

Про це інформує The Hill.

"Я дам безкоштовну пораду президенту Зеленському: не їдьте до москви. Вони не дбають про ваші інтереси", — сказав Сміт, високопоставлений член Комітету з питань збройних сил Палати представників.

"Вони є супротивниками. путін стверджував, що Зеленський не є легітимним президентом. Він неодноразово намагався його вбити. Тож ні, я не думаю, що це легітимна пропозиція", — вважає конгресмен.

Сміт раніше критикував зустріч Трампа з путіним, назвавши її "дуже розчаровуючою". Він стверджував, що після зустрічі президент став більш солідарним з російським лідером.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з головами технологічних компаній заявив, що після спілкування з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер найближчим часом планує поговорити з російським диктатором путіним, з яким у нього "хороший діалог".

