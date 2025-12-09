Конгресмени США погрожують утримати гроші на поїздки Гегсета

Це може трапитися, якщо той не покаже повне відео ударів по "наркочовнах".

Законодавці США можуть утримати чверть бюджету, виділеного на поїздки глави Пентагону Піта Гегсета, якщо він не надасть невідредаговані відео військових ударів по суднах у південній частині Карибського басейну та східній частині Тихого океану.

Комітети Сенату та Палати представників з питань збройних сил включили положення про бюджет на поїздки до законопроєкту про національне оборонне фінансування (NDAA).

У ньому йдеться, що лише 75% бюджету на відрядження Гегсета будуть доступними, доки Пентагон не надасть комітетам прострочені щоквартальні звіти щодо "виконання наказів" Міністерства війни. Також вимагається, щоб міністерство надало комітетам збройних сил невідредаговане відео ударів, завданих проти "терористичних організацій" у зоні відповідальності Південного командування США, яка включає води навколо Венесуели.