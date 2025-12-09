Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Конгресмени США погрожують утримати гроші на поїздки Гегсета

09 грудня 2025, 13:53
джерело Instagram Pete Hegseth
Це може трапитися, якщо той не покаже повне відео ударів по "наркочовнах".
Законодавці США можуть утримати чверть бюджету, виділеного на поїздки глави Пентагону Піта Гегсета, якщо він не надасть невідредаговані відео військових ударів по суднах у південній частині Карибського басейну та східній частині Тихого океану.
 
Про це пише Reuters.
 
Комітети Сенату та Палати представників з питань збройних сил включили положення про бюджет на поїздки до законопроєкту про національне оборонне фінансування (NDAA).
 
У ньому йдеться, що лише 75% бюджету на відрядження Гегсета будуть доступними, доки Пентагон не надасть комітетам прострочені щоквартальні звіти щодо "виконання наказів" Міністерства війни. Також вимагається, щоб міністерство надало комітетам збройних сил невідредаговане відео ударів, завданих проти "терористичних організацій" у зоні відповідальності Південного командування США, яка включає води навколо Венесуели.
 
Члени Конгресу, зокрема низка республіканців, протягом тижнів вимагають додаткової інформації про плани адміністрації Дональда Трампа щодо Венесуели. А нещодавно Washington Post заявило, що під час атаки по "наркочовнах" у Карибському басейні 2 вересня американські військові завдали повторного удару, аби добити вцілілих. Сталося це нібито за наказом Гегсета "вбити всіх". Критики й до того стверджували, що удари США по суднах імовірних наркоторговців є порушеннями законів США та міжнародного права. Однак новина про повторний удар розпалила обговорення про можливий воєнний злочин.
 
У вересні президент Дональд Трамп опублікував відредаговане 29-секундне відео атаки, зафільмоване з дрона, на якому не показали повторного удару. У коментарі журналістам Трамп заявив, що має "велику впевненість" у тому, що Гегсет не віддавав усного наказу вбити всіх на судні.

 

війна в Україніросія окупантиСША

