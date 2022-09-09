Королева Данії стала найстарішим монархом Європи після смерті Єлизавети II

Королева Данії Маргрете II в даний час є найстарішим монархом Європи після смерті британської королеви Єлизавети II.

Про це пише УНН з посиланням на AFP.

82-річна королева Маргрете перебуває на троні 50 років і сім місяців, королева стала найдовшим правлячим монархом у Європі після смерті своєї троюрідної сестри, королеви Єлизавети.

За нею слідує її двоюрідний брат Карл XVI Густав зі Швеції, який править 48 років.

Маргрете зійшла на престол у січні 1972 року після смерті свого батька Фредеріка IX, ставши першою жінкою, яка обійняла посаду правлячої королеви Данії.

Вона взяла собі ім'я Маргрете II на честь Маргрети I, яка правила Данією з 1375 по 1412 роки, але формально ніколи не носила цей титул.

На момент її вступу на престол лише 45 відсотків данців підтримували монархію, більшість з яких вважала, що їй немає місця у сучасній демократії. Королеві, яку сім'я та піддані ласкаво прозвали "Дейзі", вдалося зберегти актуальність монархії, не знижуючи її статусу.

Овдовівши у 2018 році, вона неодноразово заявляла, що ніколи не відмовиться від своїх обов'язків.

У Данії немає традиції зречення престолу. Її старший син, 54-річний принц Фредерік, має стати її наступником.

Сьогодні данська монархія — одна з найпопулярніших у світі, яка має підтримку понад 80 відсотків данців.

Довідка

Маргрете народилася в Копенгагені 16 квітня 1940 року, лише через тиждень після вторгнення нацистської Німеччини до Данії. Вона була старшою з трьох сестер, але коли вона народилася, данський закон про спадкоємство престолу забороняв жінкам успадковувати трон. Закон було змінено в 1953 році.

Королева навчалася в Кембриджі та Сорбонні і вільно розмовляє англійською, французькою, німецькою та шведською мовами.