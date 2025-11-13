Проросійські хакери атакували урядові та оборонні сайти Данії

Під удар потрапили ресурс Міністерства транспорту, портал державного сектору Borger.dk та оборонна група Terma. Остання, зокрема, підтвердила факт атаки.

Агентство цивільного захисту Данії заявило, що проросійські хакери в четвер, 13 листопада, атакували сайти уряду та оборонних компаній.

Про це повідомляє видання Barron`s.

Агентство зазначило, що йому "було відомо, що кілька данських компаній та вебсайтів наразі стикаються з перебоями та збоями в роботі через DDoS-атаки".

Відомство повідомило, що атаки даного типу блокують доступ до вебсайту, перевантажуючи його сервери трафіком. Також агентство каже, що "уважно стежить за ситуацією" разом із військовою розвідкою Данії.

Barron`s пише, що проросійська хакерська група під назвою NoName057 заявила в соцмережах, що атакувала данські сайти. Під удар потрапили ресурс Міністерства транспорту, портал державного сектору Borger.dk та оборонна група Terma. Остання, зокрема, підтвердила факт атаки.

"Ми добре підготовлені до боротьби з кібератакою такого типу та діяли швидко. Не було жодних порушень безпеки та втрат даних", — сказав речник Terma Тобіас Брун-Фалькенкроне.

Видання зазначає, що 12 листопада та сама хакерська група заявила, що здійснила атаку на кілька данських муніципалітетів менш ніж за тиждень до місцевих виборів у країні.