Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Проросійські хакери атакували урядові та оборонні сайти Данії

13 листопада 2025, 20:09
Проросійські хакери атакували урядові та оборонні сайти Данії
Фото: Ukrinform
Під удар потрапили ресурс Міністерства транспорту, портал державного сектору Borger.dk та оборонна група Terma. Остання, зокрема, підтвердила факт атаки.

Агентство цивільного захисту Данії заявило, що проросійські хакери в четвер, 13 листопада, атакували сайти уряду та оборонних компаній.

Про це повідомляє видання Barron`s.

Агентство зазначило, що йому "було відомо, що кілька данських компаній та вебсайтів наразі стикаються з перебоями та збоями в роботі через DDoS-атаки".

Відомство повідомило, що атаки даного типу блокують доступ до вебсайту, перевантажуючи його сервери трафіком. Також агентство каже, що "уважно стежить за ситуацією" разом із військовою розвідкою Данії.

Barron`s пише, що проросійська хакерська група під назвою NoName057 заявила в соцмережах, що атакувала данські сайти. Під удар потрапили ресурс Міністерства транспорту, портал державного сектору Borger.dk та оборонна група Terma. Остання, зокрема, підтвердила факт атаки.

"Ми добре підготовлені до боротьби з кібератакою такого типу та діяли швидко. Не було жодних порушень безпеки та втрат даних", — сказав речник Terma Тобіас Брун-Фалькенкроне.

Видання зазначає, що 12 листопада та сама хакерська група заявила, що здійснила атаку на кілька данських муніципалітетів менш ніж за тиждень до місцевих виборів у країні.

Даніяхакери рфросія загроза

Останні матеріали

Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Технології
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 00:45
За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється