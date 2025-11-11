Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європейські партнери відвідають Україну для обговорення плану вступу до ЄС – Politico

11 листопада 2025, 19:16
Європейські партнери відвідають Україну для обговорення плану вступу до ЄС – Politico
Через вето Угорщини пропозиція змінити правила, щоб рішення про вступ ухвалювалось більшістю голосів, поки що не отримала підтримки.

Європейські міністри відвідають Україну 10–11 грудня для неформального саміту у Львові, щоб обговорити план розблокування процесу вступу України до ЄС.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Лист із запрошенням надіслали Данія, яка зараз головує в Раді ЄС, та віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка.

Через вето Угорщини пропозиція змінити правила, щоб рішення про вступ ухвалювалось більшістю голосів, поки що не отримала підтримки. Натомість план полягає в тому, щоб Україна і Молдова продовжували виконувати необхідні реформи для членства без офіційного схвалення. Коли вето Угорщини втратить чинність, Україна зможе рухатися до ЄС без зволікань.

Раніше, у вересні, очільник Європейської ради Антоніу Кошта також пропонував відкривати переговорні кластери через голосування більшості країн ЄС, щоб обійти угорське блокування.

Угорщина активно виступає проти членства України в ЄС. У квітні 2025 року уряд Віктора Орбана закликав угорців голосувати проти вступу України, а результати оприлюдненого національного опитування показали, що 95% населення країни висловилися проти.

Через угорське вето, навіть під час головування Польщі в ЄС, не вдалося відкрити жодного переговорного розділу з Україною, визнавав колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За даними медіа, президент США Дональд Трамп на прохання європейських лідерів телефонував прем’єру Орбану, просячи не блокувати вступ України до ЄС, проте угорський лідер відповів, що не планує відступати.

