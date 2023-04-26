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Країни ЄС не можуть домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України

26 квітня 2023, 21:16
Країни ЄС не можуть домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України
Фото з вільного доступу
І незрозуміло, чи вдасться досягти компромісу в п’ятницю, 28 квітня.

Посли країн Європейського Союзу в середу, 26 квітня, не дійшли згоди у питанні спільних закупівель боєприпасів для України. 

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

"Постачання боєприпасів з ЄС в Україну дедалі більше викликає збентеження", – сказав один із дипломатів.

ЄС пообіцяв Україні 1 мільйон боєприпасів до кінця року як зі складів країн ЄС, так і в рамках спільних закупівель. Поставки з власних складів сильно сповільнюються. На сьогодні країни ЄС відвантажили менше 40 тисяч боєприпасів.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель оприлюднив листа, в якому закликав міністрів оборони 27 країн звернути увагу на цю проблему. Ідея полягає в тому, що вони повинні переглянути свої запаси, тому що важко повірити, що у них нічого не залишилося, сказав співрозмовник RMF FM.

Серед країн-членів ЄС також зростає напруженість і роздратування через поведінку Франції, яка блокує спільні закупівлі боєприпасів. Цю тему сьогодні обговорювали посли країн ЄС. Франція хоче, щоб усі ланцюжки виробництва боєприпасів та постачання збройових компаній були європейськими.

"Не можна так визначати європейську збройову промисловість, – пояснює один з дипломатів ЄС, – тому що ми ніколи не поставимо Україні боєприпаси".

"Навіть якщо виробництво розташоване у країні ЄС, а порох для боєприпасів надходить з Південної Кореї, Франція не хоче погоджуватися", – сказав роздратований дипломат західної країни.

Італія висунула компромісну пропозицію, яка зробила Францію ще більш жорсткою. Швеція, яка головує в ЄС, оголошує, що не винесе це питання на голосування послів ЄС у п’ятницю, якщо не буде впевнена, що є згода всіх 27 країн. У цьому питанні потрібна одностайність, а відтермінування голосування знову призведе до затримки поставок.

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