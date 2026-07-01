Країни ЄС прагнуть військового союзу з Україною – Forbes
01 липня 2026, 16:09
Як наголошує американський аналітик, інтеграція України в європейську безпекову архітектуру вже відбувається.
На тлі невизначеності щодо майбутньої ролі США у гарантуванні безпеки союзників по НАТО Україна дедалі більше розглядається як один із ключових партнерів у зміцненні оборони Європи перед російською загрозою.
Про це пише Forbes.
На початку вторгнення багато західних союзників не вірили, що Україна зможе вистояти проти росії. Тепер же, за словами американського аналітика, керівника проєкту UkraineAlert Пітера Дікінсона, дедалі більше європейських країн переглядають свої прогнози щодо завершення війни. Він також зазначає, що Україна здійснила стрімке нарощування технологічно розвинених Збройних сил, які нині є одними з найпотужніших у Європі.
З огляду на стрімке зростання чисельності Збройних сил України, які нині налічують майже мільйон військових і перевершують сукупну чисельність армій Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, Дікінсон прогнозує, що Україна може стати головним захисником Європи та очолити об’єднану оборону проти росії.
"Наразі Україна широко розглядається як незамінний елемент майбутньої європейської безпеки. Європейські лідери чітко усвідомлюють, що їм загрожує довгострокова небезпека з боку експансіоністської росії і що вони більше не можуть покладатися на Америку в питанні надання гарантій безпеки", – зазначає аналітик.
У зв'язку зі зростанням провокацій з боку рф та зміну розкладу сил на військовій мапі континенту, Дікінсон наголошує: "Україна відіграє абсолютно вирішальну роль у захисті Європи". Західні експерти з питань оборони розглядають можливість створення нової європейської армії для посилення колективної оборони проти росії та зменшення залежності від НАТО. Дікінсон зазначає, що ідея створення європейської армії обговорюється вже тривалий час, однак її реалізацію неодноразово гальмували побоювання щодо передачі права ухвалювати рішення про застосування сили на рівень Брюсселя. Аналітик також звертає увагу, що модель Європейського Союзу ґрунтується на консенсусі та одностайності, що робить його інституції повільними та схильними до компромісів, тоді як військові операції потребують швидкого ухвалення рішень і чіткого лідерства.
Водночас, за словами Дікінсона, вже триває інтеграція України в європейську безпекову архітектуру. Він зауважує, що окремі європейські країни підписали з Україною безпекові угоди, які передбачають довгострокову військову співпрацю та підтримку, а ЄС загалом підтверджує політичну та оборонну підтримку України. Крім того, українські інструктори вже залучені до підготовки військових у низці європейських держав, і ця практика, за його словами, розширюватиметься. Окремі країни ЄС також створюють спільні проєкти з виробництва українських дронів та засобів перехоплення, готуючись до потенційного протистояння з росією.