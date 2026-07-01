Країни ЄС прагнуть військового союзу з Україною – Forbes

Як наголошує американський аналітик, інтеграція України в європейську безпекову архітектуру вже відбувається.

На тлі невизначеності щодо майбутньої ролі США у гарантуванні безпеки союзників по НАТО Україна дедалі більше розглядається як один із ключових партнерів у зміцненні оборони Європи перед російською загрозою.

На початку вторгнення багато західних союзників не вірили, що Україна зможе вистояти проти росії. Тепер же, за словами американського аналітика, керівника проєкту UkraineAlert Пітера Дікінсона, дедалі більше європейських країн переглядають свої прогнози щодо завершення війни. Він також зазначає, що Україна здійснила стрімке нарощування технологічно розвинених Збройних сил, які нині є одними з найпотужніших у Європі.