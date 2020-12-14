Країни Євросоюзу бойкотували форум з Іраном через страту журналіста
Посли Франції та інших європейських країн відмовилися від участі в бізнес-форумі, який повинен був початися в понеділок за участю глави МЗС Ірану, але був скасований через міжнародне обурення стратою опозиційного журналіста, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
47-річний Рухолла Зам був засуджений в Ірані за розпалювання інакомислення під час антиурядових протестів у 2017 році та повішений в суботу.
У червні його визнали винним в поширенні корупції, яка загрожує соціальному і політичному благополуччю. Журналіст жив у вигнанні у Франції і, як повідомляється, був викрадений іранськими спецслужбами під час поїздки до Іраку минулого року.
У понеділок посли Франції, Німеччини, Австрії та Італії в Ірані разом з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем повинні були взяти участь у онлайн-заході - Європейсько-іранському бізнес-форумі.
У неділю МЗС Франції заявило, що "через варварське і неприйнятне покарання" Зама представники Франції, а також Німеччини, Австрії та Італії не візьмуть участі в заході.
Високопоставлений німецький чиновник в міністерстві закордонних справ Берліна також написав у Твіттері, що "через поточні події" в Ірані Німеччина та інші країни-члени ЄС не братимуть участі у панельній дискусії.
В результаті організатори пізніше заявили, що захід відкладено, але не згадали про страту журналіста у своїй заяві.
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