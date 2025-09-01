Країни-партнери України узгоджують дорожню карту гарантій безпеки – Єврокомісія

Представники Єврокомісії беруть участь у технічних переговорах, а фон дер Ляєн підтримує контакти з лідерами держав.

Країни-партнери України працюють над чіткою дорожньою картою гарантій безпеки для Києва.

Про це повідомила прес-секретар Єврокомісії Аріанна Подеста, коментуючи заяву президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн про "доволі точні плани" щодо потенційного розгортання солдатів в Україні.

За словами Подести, представники Єврокомісії беруть участь у технічних переговорах, а фон дер Ляєн підтримує контакти з лідерами держав. "Існує чітка дорожня карта щодо створення цих гарантій безпеки", – зазначила вона. Раніше фон дер Ляєн також заявляла, що коаліція рішучих виробила досить точний план щодо забезпечення безпеки України після завершення війни.

Проте міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус різко розкритикував публічні заяви щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні. Він наголосив, що обговорювати такі питання до початку переговорів неправильно і підкреслив, що ЄС не має повноважень щодо відправки військ в Україну. "Я утримуюся від підтвердження чи коментування таких міркувань будь-яким чином", – заявив Пісторіус, додаючи, що тривають внутрішні дискусії про можливі умови та застереження для таких дій.

За попередніми планами, до складу потенційних сил можуть увійти десятки тисяч військовослужбовців під керівництвом Європи, які підтримуватимуться США системами командування, управління та засобами розвідки. Фон дер Ляєн підкреслила, що рішення про відправку військ кожна країна ухвалюватиме самостійно, а гарантії безпеки будуть повністю підкріплені зобов’язаннями США.

Президентка ЄК наголосила, що після будь-якої мирної угоди Києву знадобиться значна кількість солдатів, а також сучасне обладнання та належне фінансування. Дискусії про гарантії безпеки, за її словами, йдуть "дуже добре", однак деталі залишаються конфіденційними.