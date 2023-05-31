кремль має проблеми з безпекою – The Atlantic

Після атаки безпілотників у москві і рейду через кордон росіяни починають задаватися питанням, чи справді у путіна "все під контролем", як він каже.

владімір путін зберігає свою владу, обіцяючи росіянам, що у нього, як він висловився в 2010 році, "все під контролем". Атака на півдні Бєлгородської області цього тижня, розпочата з території України, викликала б тривогу за будь-яких обставин, але позування путіна як того, хто все контролює, робить її особливо складною для пояснення.

Про це в статті для The Atlantic пише Анна Нємцова, додаючи, що низка поганих новин за цей місяць вказує росіянам на те, що їхня система безпеки руйнується. Спочатку був удар безпілотника по даху резиденції путіна в кремлі 4 травня.

"Тепер рейд в Бєлгородську область демонструє, що через півтора року війни у ФСБ, яка відповідає за кордони, немає достатньої кількості людей для захисту від невеликих підрозділів, які атакують з боку України. росія навіть не змогла захистити розташоване поблизу сховище компонентів ядерної зброї, відоме під назвою "Бєлгород-22". Натомість вона просто вивезла ці матеріали", - йдеться в статті.

Цього тижня росіяни робили висновки досить швидко. Тисячі людей сіли в автомобілі і покинули свої села в Бєлгородській області, не чекаючи подальших пояснень або допомоги від служб безпеки. На одному з відео видно, як місцеві жителі намагаються увірватися в старе радянське бомбосховище, кричачи на все горло.

Націоналістичний російський телеканал "Царьград" виніс у заголовок програми питання про те, чи не нагадує "спеціальна військова операція" в Україні Другу Чеченську війну після року "бомбардувань... російських регіонів". Порівняння викликало темні спогади про бойові дії, які вбили тисячі мирних людей на Північному Кавказі і створили потоки внутрішніх мігрантів. Тепер росіяни знову стали внутрішньо переміщеними особами.

путін вдає, що любить історію. Поки його спецслужби займалися подіями в Бєлгороді, він дивився на французьку карту, нібито датовану серединою 17-го століття, зі словом "Україна" на ній, але все одно наполягав на тому, що України не існувало до радянських часів.

Тим часом Євгєній Прігожин, який контролює групу найманців "Вагнер", будує політичний капітал на кожній невдачі російських військових. Коли почався наступ з України, і легіон захоплював село за селом, Прігожин у своєму Telegram-каналі накинувся на армію росії: "Замість того, щоб гарантувати безпеку держави, одні ділять гроші, а інші виставляють себе на посміховисько. Немає ні керівництва, ні бажання, ні особистостей, готових захищати свою країну".

Україна, однак, стає тільки сильнішою, за словами Прігожина: "На початку нашої спецоперації в України було 500 танків, а зараз у них їх 5 тисяч. Якщо раніше 20 тисяч їхніх людей вміли воювати, то тепер 400 тисяч вміють воювати. Виходить, що ми їх дуже сильно мілітаризували".

Нагадаємо, російська приватна військова компанія "Вагнер" використовує Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників та психологів для участі в бойових діях, зокрема в Україні.