кремль організовує тур африканських блогерів у росії на 9 травня

Кремлівські структури організовують подорож до москви для групи блогерів і медійників із Малі, Нігеру, Того, Мадагаскару та Танзанії на святкування Дня перемоги.

Одним із організаторів заходу виступає підсанкційне пропагандистське видання "Африканська ініціатива", яке пов’язують із російськими спецслужбами.

Програма візиту також включає навчання в "медіашколі" у Калінінграді, де африканських гостей навчатимуть "верифікації контенту" та "боротьби з фейками".

Іноземні гості також відвідають низку мілітарних пам’яток і пропагандистських центрів у москві.

Цей захід є продовженням системної стратегії росії з вибудовування мережі впливу на Африканському континенті. Під виглядом культурного обміну й освітніх ініціатив москва створює керований пул закордонних інфлюенсерів, які в перспективі можуть стати провідниками російських наративів у своїх країнах. Раніше Центр повідомляв, що росія розширює свою мережу впливу в Африці – тепер запрацював "російський дім" у Республіці Того.