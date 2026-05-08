кремль організовує тур африканських блогерів у росії на 9 травня

08 травня 2026, 09:53
кремль організовує тур африканських блогерів у росії на 9 травня
Фото: Центр протидії дезінформації
Одним із організаторів заходу виступає підсанкційне пропагандистське видання "Африканська ініціатива".
Кремлівські структури організовують подорож до москви для групи блогерів і медійників із Малі, Нігеру, Того, Мадагаскару та Танзанії на святкування Дня перемоги. 
 
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
 
Одним із організаторів заходу виступає підсанкційне пропагандистське видання "Африканська ініціатива", яке пов’язують із російськими спецслужбами. 
 
Програма візиту також включає навчання в "медіашколі" у Калінінграді, де африканських гостей навчатимуть "верифікації контенту" та "боротьби з фейками". 
 
Іноземні гості також відвідають низку мілітарних пам’яток і пропагандистських центрів у москві.
 
Цей захід є продовженням системної стратегії росії з вибудовування мережі впливу на Африканському континенті. Під виглядом культурного обміну й освітніх ініціатив москва створює керований пул закордонних інфлюенсерів, які в перспективі можуть стати провідниками російських наративів у своїх країнах. Раніше Центр повідомляв, що росія розширює свою мережу впливу в Африці – тепер запрацював "російський дім" у Республіці Того.

 

Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
