кремль розширює вплив у Африці через Мадагаскар

08 квітня 2026, 18:02
Фото: presstv.com
Нове керівництво острова відкриває москві доступ до стратегічних ресурсів і портів.

росія налагоджує співпрацю з новим керівництвом Мадагаскару, отримуючи доступ до стратегічних родовищ металів і портів на маршруті нафтових поставок.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

москва непомітно посилює вплив в Африці через Мадагаскар. 

Після жовтневого державного перевороту полковник Михайло Рандріаніріна, який очолив країну, подякував Владіміру путіну за постачання бойових вертольотів, вантажівок і рису. З

а даними видання, ця подія практично не викликала міжнародного резонансу, оскільки відбулася на тлі атаки США та Ізраїлю на Іран, але відкриває росії нові можливості в регіоні.

Мадагаскар є четвертим у світі виробником кобальту для батарей і великим постачальником графіту. 

Також країна має значні запаси рідкоземельних елементів, стратегічні порти та занедбану військово-морську базу Анциранана.

Експерти зазначають, що рф використовує момент, коли США зосереджені на війні в Ірані, щоб зміцнити свої позиції на острові та в регіоні Індійського океану, через що Мозамбіцька протока набуває ще більшої стратегічної важливості.

 

